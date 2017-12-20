Kayserispor'da gözler Malatyaspor maçında
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Süper Lig'in 17. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maçtan alacakları 3 puanın, sezon planlaması ve hedeflerini belirleme açısında önemli olduğunu söyledi.
Bedir, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak geldikleri noktadan mutlu olduklarını ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.
Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor ile yapacakları maçların ardından ilk yarıyı tamamlayacaklarını aktaran Bedir, sezon öncesi hedefledikleri puana ulaştıklarını belirtti.
Bedir, şunları kaydetti:
"Evkur Yeni Malatyaspor maçı, sezon planlamasını, sezon hedefini koyacağımız maç. Bu maçtan alacağımız 3 puan, Antalyaspor maçından sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısında uzun uzadıya anlatacağım birtakım yeni çalışmaları da beraberinde getirecek. Kulüplerin sezon başlamadan önce 3 hedefi vardır; özellikle Anadolu kulüplerinin. Biri ligde kalmak, mümkünse Avrupa kupalarına katılmak ve mümkünse şampiyon olmak. Çocuklar bizim istediğimizin de üzerinde, barajı geçerek şu anda 30 puana ulaştı. Zannediyorum Malatya maçından alacağımız 3 puan ile de bunu 33 yaparız. Yaparsak çok büyük mucizeler yaşanmazsa ligde kalmayla ilgili bir problemimiz olmaz. Ondan sonra önümüzde iki hedef olur; ilk beş ve daha yukarı sıralar."
Ligin ikinci devresi için de mutlaka hedef belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Bedir, göreve geldikleri günden bu zamana kadar her maça final havasında çıktıklarını ifade ederek, "Ocak ayından bu zamana kadar yaptıklarımızı gözden geçirirseniz hiçbir maçımızı final havası dışında oynamadık. Her maç bizim için çok önemliydi, her maçımız sanki son maçımız, şampiyonluk maçımız gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.
- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:19
-
''Rahatsız oldum''
Toplam 3
Yorum
gs yediniz galatasarayimizi,keske kimse satin alsada sizlerden kurtulsak,hicbirinize inanmiyorum,gercek galatasaraylilar tribundedir
-
40 milyon euro!
Toplam 12
Yorum
BJK KİMLER VAR Bİ ANLATSANA.
-
40 milyon euro!
Toplam 12
Yorum
BJK NE BABELİ.BABEL KAÇ YAŞINDA HABERİN VARMI.BU SAATTEN SONRA ONU BAŞKA BÜYÜK BİR TAKIM ALMAZ
Kayserispor'da gözler Malatyaspor maçında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.