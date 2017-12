Kayserispor'da gözler Malatyaspor maçında

Bedir, kulüp tesislerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, takım olarak geldikleri noktadan mutlu olduklarını ancak henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyledi.

Ligde Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Antalyaspor ile yapacakları maçların ardından ilk yarıyı tamamlayacaklarını aktaran Bedir, sezon öncesi hedefledikleri puana ulaştıklarını belirtti.

Bedir, şunları kaydetti:

"Evkur Yeni Malatyaspor maçı, sezon planlamasını, sezon hedefini koyacağımız maç. Bu maçtan alacağımız 3 puan, Antalyaspor maçından sonra düzenleyeceğimiz basın toplantısında uzun uzadıya anlatacağım birtakım yeni çalışmaları da beraberinde getirecek. Kulüplerin sezon başlamadan önce 3 hedefi vardır; özellikle Anadolu kulüplerinin. Biri ligde kalmak, mümkünse Avrupa kupalarına katılmak ve mümkünse şampiyon olmak. Çocuklar bizim istediğimizin de üzerinde, barajı geçerek şu anda 30 puana ulaştı. Zannediyorum Malatya maçından alacağımız 3 puan ile de bunu 33 yaparız. Yaparsak çok büyük mucizeler yaşanmazsa ligde kalmayla ilgili bir problemimiz olmaz. Ondan sonra önümüzde iki hedef olur; ilk beş ve daha yukarı sıralar."

Ligin ikinci devresi için de mutlaka hedef belirlemeleri gerektiğini vurgulayan Bedir, göreve geldikleri günden bu zamana kadar her maça final havasında çıktıklarını ifade ederek, "Ocak ayından bu zamana kadar yaptıklarımızı gözden geçirirseniz hiçbir maçımızı final havası dışında oynamadık. Her maç bizim için çok önemliydi, her maçımız sanki son maçımız, şampiyonluk maçımız gibiydi." değerlendirmesinde bulundu.