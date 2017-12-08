Tahkim kararları açıklandı! Deniz Türüç...
Tahkim Kurulu, Kayserisporlu Deniz Türüç'ün 1 maçlık cezasını onadı, kurul Kayserisporlu Lung'un 1 maçlık cezasını ise kaldırdı.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
TFF Tahkim Kurulu 8 Aralık 2017 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2017/462 - K.2017/473
Kayseri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 - K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Duruşma isteminin reddine,
- Futbolcu Deniz Türüç'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,
2. E.2017/463 - K.2017/474
Biga Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Cenk Kasımoğlu hakkındaki AFDK'nın 30.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Futbolcu Cenk Kasımoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:51
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''Kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız!''
Toplam 5
Yorum
misafir 9 puan ilerdesin, 3 maçta liderliği veriyorsun. Hangi akıl Tudor'u tutuyor. Akıl tutulması bu. Ben olsam aynı gece biletini keserim.
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 40
Yorum
Haydar TFF nin bu ceza sistemine yargı yolu kapalı mı? Verilen binlerce çifte standart kararın sorumlularına TAZMİNAT davası açılamıyor mu?
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Beşiktaş'ın rakibi kim olur?
Toplam 7
Yorum
En umutlu olduğum takım 2001 Gs ve 2008 Fb çeyrek final takımları çok iyi idi. Bjk 2008 Fb rekorunu kırdı. Bu takım Fb gibi çeyrek final ilk maçı kazanabilir.
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