 Tahkim kararları açıklandı! Deniz Türüç... – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Tahkim kararları açıklandı! Deniz Türüç...

    Tahkim kararları açıklandı! Deniz Türüç...

    Tahkim Kurulu, Kayserisporlu Deniz Türüç'ün 1 maçlık cezasını onadı, kurul Kayserisporlu Lung'un 1 maçlık cezasını ise kaldırdı.

    Tahkim Kurulu, kararları açıklandı. Kurul Kayserispor oyuncusu Deniz Türüç'ün 1 maçlık men cezasını onarken aynı takımın oyuncusu Silvia Lung'un 1 maçlık men cezasını kaldırdı. Bu karara göre Deniz Türüç Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek. Rumen kaleci Lung'un ise Beşiktaş'a karşı oynamasında bir engel kalmadı.

    İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

    TFF Tahkim Kurulu 8 Aralık 2017 günlü (63) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

    1. E.2017/462 - K.2017/473

    Kayseri Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcuları Deniz Türüç ve Silviu Lung hakkındaki PFDK'nın 07.12.2017 tarih ve E.2017-2018/435 - K.2017-2018/490 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Duruşma isteminin reddine,

    - Futbolcu Deniz Türüç'ün, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    - Futbolcu Silviu Lung hakkında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca verilen 1 resmi müsabakadan men ve 13.000 TL para cezasının kaldırılmasına, oybirliği ile,

    2. E.2017/463 - K.2017/474

    Biga Spor Kulübü'nün, kulüp futbolcusu Cenk Kasımoğlu hakkındaki AFDK'nın 30.11.2017 tarihli kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    - Futbolcu Cenk Kasımoğlu'nun, rakip takım futbolcusuna yönelik kural dışı harekette bulunmaktan FDT'nin 43. maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    Karar verilmiştir.

    TFF Tahkim Kurulu

    (*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:51
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