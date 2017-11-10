 Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor – Fotomaç – 10 Kasım 2017 ;
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    10 Kasım 2017, Cuma
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    'da hazırlıklar devam ediyor

    Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor

    , milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan , Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. A Milli Futbol Takımı'nın yapacağı hazırlık maçları dolayısıyla lige verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, kulüp tesislerinde toplanarak çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketlerinin ardından düz koşu yapan futbolcular, bir süre de kondisyon çalıştı. Kayseri temsilcisi, daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman sırasında oyuncuların hayli hırslı oldukları gözlendi.

    Sarı kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'de Kadir Has Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep FK ile de bir hazırlık maçı yapacak.
    1. 10 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 14:36
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