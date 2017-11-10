Kayserispor'da hazırlıklar devam ediyor
Kayserispor, milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Sarı kırmızılı ekip, yarın saat 14.00'de Kadir Has Stadyumu'nda Gazişehir Gaziantep FK ile de bir hazırlık maçı yapacak.
- 10 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:36
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Trabzonspor antrenmanında tartışma
Toplam 3
Yorum
metin Yabancı oyuncuya sınırlama gelsin Volkan Şen gibi yerli oyuncular oynasın.
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Yine aynı hüsran
Toplam 13
Yorum
Milli Takım Selçuk, Burak, Arda, Caner, Gökhan Gönül, Ozan Tufan bunlar bundan sonra yapılacak turnuvalar için kesinlikle milli takıma alınmamalı,
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Size söz hocam
Toplam 9
Yorum
UZMAN KURTARICI VOLKAN BOŞUNA UĞRAŞMAYIN FEDORASYON HER YIL OLDUĞU GİBİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞ.KLİMİN LOBÜSİ GÜÇLÜYSE O ŞAMPİYON OLUYOR. BU SENE O SENE DEĞİL.
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