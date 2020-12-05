Eksiğimiz çoktu

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, maç sonunda yaptığı açıklamada; "Bugün orta sahada Aytaç'ın olmayışı; Fode ve Yusuf'un ise hazır olmaması bizim adımıza belirleyici oldu. Ne durumdalar bilmiyoruz, sadece perşembe günü idmana çıktılar. Çok sayıda eksiğimiz var. Bunları çok fazla dillendirmenin anlamı yok, elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.