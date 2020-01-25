CANLI | Kasımpaşa-Alanyaspor

Kasımpaşa ve Alanyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mavi beyazlılar, evinde alacağı galibiyetle ligin alt sıralarından kurtulma planları yapıyor. Alanyaspor ise İstanbul'da alacağı puan veya puanlarla ilk 5'i zorlamak istiyor.

MAÇIN 11'LERİ

Kasımpaşa: Fatih, Hadadi, Brecka, Sarlija, Tirpan, Tarkan, Hajradinovic, Aytaç, Quaresma, Ndongala, Koita

Alanyaspor: Marafona, N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Siopis, Salih, Fernandes, Bakasetas, Campos, Cisse





MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

*Ev sahibi Kasımpaşa son 3 maçta yenilerek düşüşünü sürdürdü. Alanyaspor ise 4 maçlık yenilmemezlik serisi bulunurken son 3 maçını kazandı.

*Kasımpaşa'da sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Mame Thiam ve Loret Sadiku karşılaşmada forma giyemeyecek.

*İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Aytemiz Alanyaspor 4-1 kazanmıştı.