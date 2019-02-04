Kasımpaşa'da büyük düşüş

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlı ekip, ikinci yarıdaki üçüncü maçından da puansız ayrılarak zirve yarışının gerisinde kaldı.

Ligin ilk 17 haftalık periyodunda 37 kez fileleri havalandırarak en golcü takım unvanını alan Kasımpaşa, ikinci yarıda ise bu performansını sürdüremedi.

Mustafa Denizli'nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İstanbul temsilcisi, ikinci yarıda Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor ile yaptığı maçlarda sadece 1 kez fileleri havalandırabildi.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, ikinci yarıda henüz puanla tanışamadı ve 7. sıraya geriledi. Ligin ilk yarısını lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan Kasımpaşa, yaşadığı düşüşle farkın 15 puana çıkmasına engel olamadı.

KOLAY GOL YİYOR

Kasımpaşa, ligde 20 haftada kalesinde en çok gol gören üçüncü takım oldu.

Lacivert-beyazlılar, lig maçlarında kalesinde 34 gol gördü. Ligin kalan bölümünde 35'er gol yiyen MKE Ankaragücü ile Akhisarspor ise kalesini en az savunabilen takımlar olarak öne çıktı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de çıktığı 20 maçın 17'sinde kalesini gole kapatamadı. Lacivert-beyazlılar, sadece ilk yarıdaki Demir Grup Sivasspor, Akhisarspor ve Evkur Yeni Malatyaspor maçlarında gol yemedi.

DİAGNE VE EDUOK'UN YOKLUĞUNU HİSSEDİYOR

Ligin ikinci yarısında gol yollarında sıkıntı yaşayan Kasımpaşa, ara transfer döneminde takımdan ayrılan Mbaye Diagne ve Samuel Eduok'un eksikliğini yaşıyor.

Galatasaray'a 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Diagne, lacivert-beyazlı formayla ilk yarıda 20 gol atmıştı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yolunu tutan Samuel Eduok ise Kasımpaşa formasıyla ligde 18 maçta 5 kez fileleri havalandırmıştı.

MUSTAFA DENİZLİ İLK KEZ ÜST ÜSTE 3 MAÇ KAYBETTİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste 3 maçtan mağlup ayrıldı.

Türkiye'nin en üst seviyedeki futbol liginde 1987'den bu yana takım çalıştıran ve bu kulvarda Kasımpaşa'nın yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor'un da teknik direktörlüğünü yapan Denizli, daha önce art arda 3 maç sahadan mağlup ayrılmamıştı.