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Kasımpaşa çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı Alanyaspor'u uzatmalarda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Giriş: 24 Ocak 2019 Perşembe 03:00 Güncelleme: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:38

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, uzatmalara giden mücadelede Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golünü 113.dakikada Tarkan Serbest kaydetti.

(Ayrıntılar az sonra...)

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