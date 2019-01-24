Kasımpaşa çeyrek finalde!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, uzatmalara giden mücadelede Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golünü 113.dakikada Tarkan Serbest kaydetti.
(Ayrıntılar az sonra...)
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa, uzatmalara giden mücadelede Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Kasımpaşa'nın tek golünü 113.dakikada Tarkan Serbest kaydetti.
(Ayrıntılar az sonra...)
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