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Türkiye Kupası Videolar Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…”

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…”

07 Mayıs 2024, Salı 11:47
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan Süper Lig sözleri! “Kümede kalmak için…”

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında MKE Ankaragücü, Beşiktaş’a 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Maç sonrası Başkent ekibinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, aspor.com.tr editörü Mehmet Göksel Taşova’nın “Süper Lig’de küme düşme hattıyla aranızda 4 puan fark var, ligde kalmak için kaç puanın daha gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtladı. İşte o sözler…

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Beşiktaş 1-0 Ankaragücü | MAÇ ÖZETİ