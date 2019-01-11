Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Loret Sadiku, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2022 yılına kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.