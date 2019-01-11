Kasımpaşa'da Sadiku nikah tazeledi
11 Ocak 2019, Cuma
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'da Sadiku nikah tazeledi

Kasımpaşa'da Sadiku nikah tazeledi

'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz , Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2022 yılına kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

  1. 11.1.2019 16:25
  2. Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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