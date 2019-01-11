Kasımpaşa'da Sadiku nikah tazeledi
Kasımpaşa, Loret Sadiku'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan oyuncumuz Loret Sadiku, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Bekir Nursal Bilgin ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 2022 yılına kadar Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.
- 11.1.2019 16:25
- Güncelleme: 11.1.2019 17:22
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Goller attıkça özgüven artar
Toplam 4
Yorum
ozi larin 5 para etmez bir oyuncuymuş daha nekadar şans verilebilirdiki
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Yunus reddetti
Toplam 2
Yorum
aslan çok pişman olacaksın. yunus mallı fb de daha çok para kazanırdın.
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Galatasaray Emre Taşdemir'in maliyetini açıklamadı
Toplam 1
Yorum
KONYALI GS MİLLETİN AKLIYLA ALAY EDIYORLAR
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