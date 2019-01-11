Kasımpaşa salonda çalıştı
İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa, bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da yaptığı kamp ile sürdüren Kasımpaşa, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcular, salonda yapılan ısınma ve core bölgesine yönelik çalışmalarla tamamladı.
Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar. Kasımpaşa, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
- 11.1.2019 13:55
- Güncelleme: 11.1.2019 13:57
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
dobra dobra beşiktaşa geldi diye iyi şeyler söylemek lazım demek. yusuf efendi Trabzon nerenin takımıydı acaba? orda oynarken buraka sövmek serbestmiydi
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Burak sıkı çalışıyor
Toplam 7
Yorum
murat1903 çıktıgın hermaçtan yuhalanırsın inşallah
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Ekuban bizim!
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah elimizden kaçırmayız ? Yoksa seneye fiyatı 5 ' e katlar ?
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