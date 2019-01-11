Kasımpaşa salonda çalıştı
11 Ocak 2019, Cuma
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salonda çalıştı

Kasımpaşa salonda çalıştı

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren , bugün salonda yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

'de ikinci yarı hazırlıklarını 'da yaptığı kamp ile sürdüren , bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını devam ettirdi. yönetiminde yapılan antrenmanda lacivert-beyazlı futbolcular, salonda yapılan ısınma ve core bölgesine yönelik çalışmalarla tamamladı.

Sakatlıkları devam eden oyuncular İlhan Depe ve Abdul Rahman Khalili antrenmana katılmadılar. Kasımpaşa, bu akşam saat 17.30'da yapacağı antrenman ile çalışmalarına devam edecek.

eri!

  1. 11.1.2019 13:55
  2. Güncelleme: 11.1.2019 13:57
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