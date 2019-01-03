Kasımpaşa salonda çalıştı
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.
Kasımpaşa, ligde ikinci yarı hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı. Salonda kuvvet istasyon yapan lacivert-beyazlı futbolcular, sahada yapılan dayanıklık koşusuyla idmanı tamamladı.
Lacivert-beyazlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
- 3.1.2019 14:15
- Güncelleme: 3.1.2019 15:53
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