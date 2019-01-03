Kasımpaşa salonda çalıştı
03 Ocak 2019, Perşembe
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salonda çalıştı

Kasımpaşa salonda çalıştı

, ’de hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.

, ligde hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mustafa Denizli yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı. Salonda kuvvet istasyon yapan lacivert-beyazlı futbolcular, sahada yapılan dayanıklık koşusuyla idmanı tamamladı.


Lacivert-beyazlılar, bu akşam yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

  1. 3.1.2019 14:15
  2. Güncelleme: 3.1.2019 15:53
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