Kasımpaşa topbaşı yaptı
03 Ocak 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

topbaşı yaptı

Kasımpaşa topbaşı yaptı

Süper Lig’in hazırlıklarına ’nde bugün yaptığı antrenman ile başladı.

'da devre arası tatili bitti. Süper Ligi'nin ilk devresini 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı için bugün topbaşı yaptı. 'nde toplanan lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör yönetiminde idmana ısınma hareketleri ve esneklik başlayıp, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla devam ettiler. Kasımpaşalı futbolcular daha sonra antrenmanı top ile eşli çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamladı.İdmana sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa çalışmalarına yarın saat 11:00 ve 17:30'da yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

  1. 2.1.2019 15:53
  2. Güncelleme: 3.1.2019 10:34
Etiketler:
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kasımpaşa topbaşı yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN