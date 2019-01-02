Kasımpaşa topbaşı yaptı

Kasımpaşa'da devre arası tatili bitti. Spor Toto Süper Ligi'nin ilk devresini 29 puanla 4. sırada tamamlayan Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısı için bugün topbaşı yaptı. Kemerburgaz Tesisleri'nde toplanan lacivert-beyazlılar, Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde idmana ısınma hareketleri ve esneklik başlayıp, dayanıklılık koşu çalışmalarıyla devam ettiler. Kasımpaşalı futbolcular daha sonra antrenmanı top ile eşli çalışmalarının ardından yapılan soğuma hareketleriyle tamamladı.İdmana sakatlığı devam eden Abdul Rahman Khalili katılmadı.

Kasımpaşa ikinci yarı çalışmalarına yarın saat 11:00 ve 17:30'da yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.