Trezeguet beklentisi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Trezeguet beklentisi

    Trezeguet beklentisi
    'in flaş ekiplerinden 'da Başkan Vekili , bonservisini aldıkları yıldız isimleri Trezeguet konusunda açıklamalarda bulundu. Öksüz, "'ndaki beklenti konusunda bir şey diyemeyiz. Şartların ne şekilde oluşacağını bilemeyiz. Trezeguet, Dünya Kupası'ndan sonra beklentiyi aşar ve bir taliplisi çıkarsa onu o zaman düşünürüz" diye konuştu.
    1. 24.5.2018
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