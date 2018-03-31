Kasımpaşa, İzmir deplasmanında – Fotomaç – 31 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , deplasmanında

    Kasımpaşa, İzmir deplasmanında

    , 'in 27. haftasında deplasmanda 'yle karşılaşacak.

    Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve sadece 2 puan alabilen 'nın küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı.

    Haftaya 31 puanla 12. sırada giren lacivert-beyazlıların 16. sıradaki 'yle arasına sadece 4 puan bulunuyor.

    Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.

    Sezonun ilk yarısındaki maçı Kasımpaşa, sahasında 3-1 kazanmıştı.

    Kasımpaşa da kırmızı kart cezalısı Mensah, deplasmanında forma giyemeyecek.

    Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçını hakem yönetecek.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 09:49
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kasımpaşa, İzmir deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN