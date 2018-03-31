Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşacak.
Ligde oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen ve sadece 2 puan alabilen Kasımpaşa'nın küme düşme hattıyla arasındaki puan farkı azaldı.
Haftaya 31 puanla 12. sırada giren lacivert-beyazlıların 16. sıradaki Gençlerbirliği'yle arasına sadece 4 puan bulunuyor.
Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Göztepe ise 40 puanla 8. sırada yer alıyor.
Sezonun ilk yarısındaki maçı Kasımpaşa, sahasında 3-1 kazanmıştı.
Kasımpaşa da kırmızı kart cezalısı Bernard Mensah, İzmir deplasmanında forma giyemeyecek.
Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 09:49
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Kartal'da revizyon!
Toplam 3
Yorum
10 Kişi çık Transferde elini taşın altına koyacaksan Lens denilen kişi takıma koyamazsın lens Azizin casusu
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Sam Allardyce: "City karşısında anahtarımız Cenk"
Toplam 1
Yorum
Bence Eger bu macta gol yaparsa ve biracik daha performansi artarsa yakinda 50-60 Milyon € luk forvet olur
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Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Toplam 3
Yorum
özbek ibra edilirse! anlaşılır ki kulübün içinde kulübü seven yok demektir!
Kasımpaşa, İzmir deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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