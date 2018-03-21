Paşalı Koita'dan Göz-Göz'e gözdağı – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Paşalı Koita'dan Göz-Göz'e gözdağı

    Paşalı Koita'dan Göz-Göz'e gözdağı
    'Yİ konuk edecek 'da uzun süren sakatlığını atlatan Fode Koita, yenilgisi sonrasında maçını ciddiye almaları gerektiğini vurguladı. 27 yaşındaki Fransız santrfor, "Ligin bu döneminde bütün maçlar zor ve ciddiye alınması gereken maçlar. Bütün maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapıp, galibiyetler almaya uğraşmalıyız" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:59
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