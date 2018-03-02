Kasımpaşa, Osmanlıspor ile 13. randevuda
Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşı karşıya geleceği Osmanlıspor ile 13. kez mücadele edecek.
Paşa ligde önde
Süper Lig'de 10. mücadeleye sahne olacak olan Kasımpaşa - Osmanlıspor serisinde geride kalan 9 maçta Paşa'nın 6 galibiyeti bulunurken, Osmanlıspor ise 3 kez kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında Başkent'te oynanan mücadelede ise ev sahibi ekip 3-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu.
Veysel ve Pavelka cezalı
Kasımpaşa'da savunmanın başarılı ismi Veysel Sarı, 23. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Veysel'in yanı sıra Kayserispor karşısında 77. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer isim ise Kemal Özdeş'in orta saha kurgusunda vazgeçemediği David Pavelka oldu. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in mor-sarılı ekip karşısında Veysel'in yokluğunda savunma örgüsünde Olivier Veigneau'ya görev vermesi beklenirken, Pavelka'nın eksikliğinde ise Mensah veya Ahmed Ildız'ı sahaya sürmesi öngörülüyor.
Düdük Cüneyt Çakır'da
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:45
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Koridorlar karıştı
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Yorum
BEŞİKTAŞ Fitili Soldado ateşledi Josef üçkağıçılıkla kırmızı aldırdı,Ekici denen adam aynı hareketi pepe'ye yaptı. Yiyorsa verseydin kırmızıyı FIRAT.
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Şenol Güneş'ten Soldado'ya gönderme
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lazer1903 Queresma nın pozisyonunda JOSEFE vurmuyor bile Ekici yumruk atıyor bakın görüntülere Saldado kariyerini bitmiştir.
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Quaresma'ya ağır ceza!
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taraftar Penarol maçında rakip oyuncuya yumruk atan Galatasaray ve Brezilya Milli Takımının eski oyuncusu Felipe Melo'ya 6 ay men cezası verdi.
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