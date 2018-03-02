Kasımpaşa, Osmanlıspor ile 13. randevuda – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    , ile 13. randevuda

    Kasımpaşa, Osmanlıspor ile 13. randevuda

    ’in 24. haftasında , sahasında karşı karşıya geleceği ile 13. kez mücadele edecek.

    , 'in 24. haftasında yarın 13.30'da başkent ekibi 'u ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, ligde 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 29 puan toplayarak, 11. sırada bulunurken, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 13 mağlubiyet alan Osmanlıspor ise 20 puan ile 17. sırada yer alıyor.

    Paşa ligde önde
    Süper Lig'de 10. mücadeleye sahne olacak olan Kasımpaşa - Osmanlıspor serisinde geride kalan 9 maçta Paşa'nın 6 galibiyeti bulunurken, Osmanlıspor ise 3 kez kazanan taraf oldu. Ligin ilk yarısında Başkent'te oynanan mücadelede ise ev sahibi ekip 3-0'lık skorla 3 puana uzanan taraf oldu.

    Veysel ve Pavelka cezalı
    Kasımpaşa'da savunmanın başarılı ismi Veysel Sarı, 23. haftada deplasmanda oynanan Kayserispor mücadelesinin 13. dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Osmanlıspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Veysel'in yanı sıra Kayserispor karşısında 77. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düşen bir diğer isim ise Kemal Özdeş'in orta saha kurgusunda vazgeçemediği David Pavelka oldu. Teknik Direktör Kemal Özdeş'in mor-sarılı ekip karşısında Veysel'in yokluğunda savunma örgüsünde Olivier Veigneau'ya görev vermesi beklenirken, Pavelka'nın eksikliğinde ise Mensah veya Ahmed Ildız'ı sahaya sürmesi öngörülüyor.

    Düdük Cüneyt Çakır'da
    Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Alpaslan Dedeş yapacak.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:45
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