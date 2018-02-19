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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Bayrak yeniden Diagne’de

    Bayrak yeniden Diagne’de

    'ı mağlup eden Kasımpaşa 29 puana ulaşırken Mbaye Diagne ve Fode Koita takımlarını galibiyete taşıyan isimlerdi

    Diagne, penaltı vuruşunda Muslera'yı mağlup etti. Diagne'nin 'a attığı golden önce Kasımpaşa'nın ligdeki son 4 golü Trezeguet'den gelmişti. Mısırlı oyuncudan önce rakip fileleri havalandıran son Kasımpaşalı oyuncu yine Diagne'ydi. Öte yandan Koita da 1 Nisan 2017'deki - Kasımpaşa maçından bu yana Süper Lig'deki ilk golünü Galatasaray filelerine gönderdi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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