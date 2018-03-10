Demir-çelik işçileri tarafından 49 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 10. sezonunu geçiren, bir dönem UEFA Avrupa Ligi elemelerinde boy gösteren Kardemir Karabükspor, bu sezona "ilk 10 takım içinde olma" hedefiyle başladı.

İlerleyen haftalarda üst üste aldığı başarısız sonuçlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle adeta ligin dibine demir atan Karabükspor'da, değişim rüzgarları esiyor.



Üçer teknik adam ve başkan

Teknik direktör Erkan Sözeri ile sezona başlayan Karabükspor, 6. haftanın ardından Sözeri ile yollarını ayırdı. Karabük ekibinin başına daha sonra Avustralyalı teknik adam Tony Popovic getirildi.

Ligde 16. haftadan itibaren yoluna Levent Açıkgöz ile devam eden Kardemir Karabükspor, kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetiminin istifasının ardından yönetim değişikliğine de gitti.

Daha sonra yapılan olağanüstü genel kurulda, kulüp başkanlığına Ziya Ünsal seçildi. Daha 2 buçuk aylık başkan olan Ünsal ve ekibi, olağanüstü genel kurul kararı aldı ve bir daha aday olmadı. Son yapılan olağanüstü genel kurulda ise bu defa başkanlığa Mehmet Aytekin geldi.



20 oyuncu gitti, 11 oyuncu geldi

Sezon öncesinde Abdou Razack Traore, Iasmin Latovlevici, Dejan Lazarevic, Ermin Zec, Elvis Kokalovic ve Vladimir Rodic gibi tecrübeli oyuncularla yollarını ayıran Karabük ekibi, devre arası transfer döneminde ise maddi sıkıntıların da etkisiyle Andre Poko, Paul Papp, Gabriel Torje, Mustapha Yatabare, Gheorghe Teodor Grozav, Yevgen Seleznov, Ceyhun Gülselam, Barış Başdaş, Cristian Tanase, İlhan Depe, Dany Nounkeu, Valerica Gaman, Ahmet Şahin ve Serdar Deliktaş'ı da başka takımlara kaptırdı.

Sürekli oynayan neredeyse bütün oyuncularını kaybeden Kardemir Karabükspor, çoğu alt liglerde bulunan takımlardan veya oynadıkları takımlarda forma şansı bulamayan toplam 11 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.



Kötü "en"ler

Bu sezon ligin 2. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'i 3-1, 8. haftasında Kayserispor ve 20. haftasında da Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen, 3 beraberliği bulunan Kardemir Karabükspor'un henüz deplasman galibiyeti yok.

Geride kalan 24 haftada, 18 maçla ligin en çok kaybeden ve 54 golle ligin en fazla gol yiyen takımı olan Karabükspor, attığı 16 golle de son sırada yer aldı.

Topladığı 12 puanla ligin 18. sırasında yer alan ve üst üste 11 maç kazanamayan Karabük ekibi, sezonun en farklı yenilgilerini de yaşadı.

Ligin 6. haftasında konuk ettiği Evkur Yeni Malatyaspor'a 4-2 mağlup olan Karabükspor, 19. haftada Medipol Başakşehir ve 21. haftada Beşiktaş'a 5-0, 24. haftada ise Galatasaray'a 7-0 yenildi.



Yerli oyuncular suskun

Kardemir Karabükspor'da forma giyen 24 yerli oyuncu, 24 maçta henüz golle tanışamadı.

Devre arası transfer döneminde Atiker Konyaspor'la anlaşan Yatabare, kırmızı-mavili formayla en çok gol bulan oyuncu. 6 gol kaydeden Yatabare'nin ardından şu anda Dinamo Bükreş'te oynayan Torje, takımın 3 golünü attı. Ara transfer döneminde Bursaspor'a giden Grozav 2, Teleset Mobilya Akhisarspor'a giden Seleznov ise Karabükspor adına sadece bir gol kaydetti.

Ligde iki golü de rakip oyuncuların kendi filelerini havalandırmasıyla bulan Karabükspor'un, devre arasında kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu Leandrinho ve Marius Alexe birer gol attı.



"Kimse endişe etmesin"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Aytekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün zor bir süreçten geçtiğini söyledi.

Daha önce birçok zorluğu el birliği ile aştıklarını anlatan Aytekin, "Karabükspor bu ligin vazgeçilmezidir. Çünkü işçiyi, emeği, alın terini temsil etmektedir. Evet zor bir süreçten geçiyoruz. Karabükspor bu zor süreçleri daha önce de yaşadı. Ancak her defasında bu süreçleri aştı. Karabükspor düştüğü yerden kalkacak ve hak ettiği bu ligde adından söz ettirecektir. Kimse endişe etmesin. Buna futbolcusuyla, yönetimiyle, basınıyla, kentiyle, taraftarıyla inandık." diye konuştu.

Kardemir Karabükspor'un, vazgeçilmezleri olduğunu belirten Aytekin, kentin takım için neler yapabileceğini herkesin göreceğini sözlerine ekledi.