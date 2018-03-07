Karabükspor'da transfer yasağı endişesi – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'da yasağı endişesi

    Karabükspor'da transfer yasağı endişesi

    Kulüp Asbaşkanı Ergin: "Kulübümüze yasağı gelmemesi için 15 milyon liraya ihtiyacımız var"

    Ergin, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yönetim kurulu olarak göreve geleli 15 gün olduğunu, bu sürede şehrin ileri gelenleriyle bir bir görüştüklerini ve destek konusunda sözler aldıklarını söyledi.

    Valilik tarafından oluşturulan yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden Ergin, şunları kaydetti: "15 gün içinde ayrıca piyasaya, vergi ve 'ya, futbolculara ve idari personele toplam bir milyon 457 bin lira ödeme yaptık. Bir alt lige düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak yeniden çıkmak için gelecek sezonun da planlaması şimdiden yapılmak zorunda. Kulübümüze yasağı gelmemesi için 15 milyon liraya ihtiyacımız var ve bu parayı şehir olarak bulmalıyız. Bu parayı acil bulup ödemezsek gelecek sezon transfer yasağı gelebilir. Bunun olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:34
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