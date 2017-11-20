Karabükspor’da Malkoç adaylıktan çekildi
Kardemir Karabükspor’da mali krizin üstesinden gelebilmek ve yönetim boşluğunu doldurmak için çalışmalar sürerken, kongrede aday olarak çıkması için şehrin önde gelenleri tarafından ismi üzerinde mutabık kalınan Murat Malkoç, adaylıktan çekildi.
''KARABÜKSPORUMUZA BAŞARILAR DİLERİM''
Kulüp Başkanlığı için adaylığı sadece saatler süren Murat Malkoç, yaptığı yazılı açıklamada, "Kardemir Karabükspor'umuzu içinde bulunduğu krizden kurtarmak adına şehrimizin büyüklerinin başlattığı çalışmaya duyarsız kalmadık ve kırmızı-mavi renklere sevdalılar olarak yola çıktık. Adaylığımı açıkladığım andan itibaren gelişen olaylar çerçevesinde şehrimizin önde gelenlerinin tavsiye ettiği ve benimde önerdiğim isimlerden oluşan yönetim kurulu listesindeki arkadaşlarımızın yıpratıldığı bir sürece şahit oldum. Bu üzüntü verici gelişmelerden dolayı ben ve ekibim gözbebeğimiz olan kulübümüzün zarar göreceğini düşündüğümden dolayı adaylıktan çekiliyorum.Bu süreçte bizlere destek olan şehrimizin büyüğü Millletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Şahin beye, Milletvekilimiz Sayın Burhanettin Uysal beye, Valimiz Sayın Kemal Çeber beye, Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili beye, Karabük TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özcan beye, Sayın Şefik Dizdar beye ve Sayın Çağrı Güleç beye teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Kardemir Karabüksporumuza başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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2 penaltı güme gitti
Toplam 2
Yorum
Kontra Trabzonspor hakemleri de çatır çatır yenmeyi öğrenmek durumunda. Başka çare yok...
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Onazi şaşırdı
Toplam 2
Yorum
Kontra Normalde NDoye'yi beğenmem ama dün iyiydi. Çıkması 4. golü geciktirdi. Roda girmeliydi ancak Burak çıksa daha mantıklı olurdu...
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Kral eve geri döndü
Toplam 3
Yorum
Kontra Pereira'nın ilk KK golünde yapabileceği pek bi şey yoktu. İkinci golde hatası ciddi. Ama olur bazen. En azından kazandık. 6-1 gibi oldu :)
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