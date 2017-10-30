 "Takım iyi futbol oynuyor, endişe etmiyoruz" – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    "Takım iyi futbol oynuyor, endişe etmiyoruz"

    "Takım iyi futbol oynuyor, endişe etmiyoruz"

    Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ligde son sıralarda yer aldıklarını ifade ederek, "Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz." dedi.

    Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında dün iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçta iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi. Şanssız bir golle mağlup olduklarını ifade eden Tankut, "Rakip, kalemize bir defa geldi ve gol oldu. Maç boyunca iyi oynadık. Hatta sezonun en iyi maçlarından birisini çıkarttık ama olmadı. Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz. Daha çok maçımız var. Demir Grup Sivasspor maçı geride kaldı. Toparlanıp Antalyaspor maçına odaklanmamız lazım." diye konuştu. Zor günlerin geride kalacağına inandığını dile getiren Tankut, camiayı takıma sahip çıkmaya davet etti.

    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Takım iyi futbol oynuyor, endişe etmiyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.