"Takım iyi futbol oynuyor, endişe etmiyoruz"
Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Hikmet Ferudun Tankut, son haftalarda alınan kötü sonuçlar nedeniyle ligde son sıralarda yer aldıklarını ifade ederek, "Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz." dedi.
Tankut, gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 10. haftasında dün iç sahada Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenildikleri maçta iyi futbol ortaya koyduklarını söyledi. Şanssız bir golle mağlup olduklarını ifade eden Tankut, "Rakip, kalemize bir defa geldi ve gol oldu. Maç boyunca iyi oynadık. Hatta sezonun en iyi maçlarından birisini çıkarttık ama olmadı. Takım iyi futbol oynuyor. Böyle oynadığımız sürece durumdan endişe etmiyoruz. Daha çok maçımız var. Demir Grup Sivasspor maçı geride kaldı. Toparlanıp Antalyaspor maçına odaklanmamız lazım." diye konuştu. Zor günlerin geride kalacağına inandığını dile getiren Tankut, camiayı takıma sahip çıkmaya davet etti.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:20
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
Samet Musleraya ceza verilecekse hakeme iki katı ceza verilmeli oyun oynatmıyor gs yapınca sarı kart karşı takım yapınca es geç yok ya
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Galatasaray’ı çıldırtan pozisyon
Toplam 32
Yorum
gs asıl görüntülerde bu gibi pozizyona ceza verilmiş 3 puan hiç önemli değil allahtan fernndonun ayağı kırılmamış
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"Muslera'ya Caner'le aynı ceza verilsin"
Toplam 7
Yorum
kaya iz trabzon büyük takım olsaydı akhisardan 6 tane yemezd....
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