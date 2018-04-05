Dişi Aslan kükredi – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Dişi Aslan kükredi

    Dişi Aslan kükredi
    Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta maçında , ASKİ'yi 73-62 yendi. Sarı-kırmızılılar Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta rakibine öne geçme şansı tanımadı. Mücadelenin başından itibaren oyuna ağırlığını koyan Dişi Aslanlar salondan farklı galip ayrıldı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:11
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