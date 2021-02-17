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Milli judocular 'de tatamiye çıkacak

Judo Milli Takımı, 'de yarın başlayacak ve olimpiyatlara kota puanı kazandıracak Tel Aviv Grand Slam müsabakalarında tatamiye çıkacak. İşte detaylar...

Judo Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2021 Çarşamba 10:50
Milli judocular İsrail'de tatamiye çıkacak

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda 7'si kadın 12 milli sporcu mücadele edecek.

Üç gün sürecek turnuvada, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazanmak için 63 ülkeden 183'ü kadın toplam 437 sporcu boy gösterecek.

Tel Aviv Grand Slam'de yer alan milli judocular ve müsabaka tarihleri şöyle:

Yarın:

Erkekler: 60 kiloda ve .

Kadınlar: 48 kiloda , 52 kiloda , 57 kiloda ve .

19 Şubat Cuma:

Kadınlar: 63 kiloda ve .

Erkekler: 81 kiloda .

20 Şubat Cumartesi:

Kadınlar: +78 kiloda .

Erkekler: 100 kiloda , +100 kiloda .

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