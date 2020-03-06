Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu oldu!
Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu İbrahim Çolak taburcu edildi. Milli cimnastikçi yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığının da sağlık durumuyla yakından ilgilendiği milli cimnastikçi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon geçirdiği Ankara'dan İzmir'e döndü.
İbrahim'in yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.
Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.
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