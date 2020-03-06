Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu oldu! - Son dakika Jimnastik haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Jimnastik Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu oldu!

Milli cimnastikçi taburcu oldu!

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu oldu!

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu taburcu edildi. Milli cimnastikçi yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının da sağlık durumuyla yakından ilgilendiği milli cimnastikçi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon geçirdiği 'dan 'e döndü.

İbrahim'in yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan , cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

haberin devamı

  1. 06.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN