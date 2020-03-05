Kasapoğlu’ndan Çolak’a ziyaret

Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, dün milli cimnastikçi İbrahim Çolak'ı ziyaret etti. Yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan dünya şampiyonunun kaldığı hastaneye giden Kasapoğlu, "İbrahim kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir" ifadesini kullandı.

YENİ HEDEF OLİMPİYAT

Başarılı bir operasyon geçiren İbrahim Çolak, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda madalya hedeflediğini söyledi. Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'na ziyareti için teşekkür de eden Çolak, "Dünya Şampiyonası'ndan sonra olimpiyatlarda da ülkeme kazandırmak istiyorum. Bakanımızın gelmesi de büyük moral oldu" dedi.