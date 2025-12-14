CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Milan-Sassuolo maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A canlı izle

Milan-Sassuolo maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A canlı izle

İtalya Serie A'da zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, lider Milan zorlu rakiplerinden Sassuolo'yu ağırlıyor. Puan tablosunun ilk sırasında yer alan ve topladığı 31 puanla şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen ev sahibi, yakın takipçileriyle arasındaki puan farkını açmak için mutlak galibiyet hedefliyor. Konuk Sassuolo ise 8. sırada ve 20 puanla Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verirken lig lideri karşısında sürpriz yaparak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Peki Milan - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2025 Pazar 08:18
Milan-Sassuolo maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A canlı izle

Milan-Sassuolo maçını canlı etmek için tıklayın...

Milan, Serie A'nın 15. hafta açılış maçında Sassuolo'yu ağırlayacak. Sezonun ilk haftasında Cremonese karşısında 2-1'lik skorla aldığı yenilgini ardından bir daha mağlubiyet yüzü görmeyen Massimiliano Allegri'nin ekibi, Napoli ve Inter ile arasındaki puan farkını açarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligin iddialı isimlerinden Sassuolo ise ligin lideri karşısında puan kazanarak moral depolamayı hedefliyor. İşte heyecanla beklenen Milan-Sassuolo maçının detayları...

Milan-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Milan-Sassuolo maçı 14 Aralık Pazar günü, San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Milan-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Milan-Sassuolo maçı, S Sport 2 , S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Valerio Crezzini düdük çalacak.

Milan-Sassuolo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Izdes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente

