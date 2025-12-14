Milan-Sassuolo maçı hangi kanalda? | İtalya Serie A canlı izle

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Milan-Sassuolo maçını canlı etmek için tıklayın...

Milan, Serie A'nın 15. hafta açılış maçında Sassuolo'yu ağırlayacak. Sezonun ilk haftasında Cremonese karşısında 2-1'lik skorla aldığı yenilgini ardından bir daha mağlubiyet yüzü görmeyen Massimiliano Allegri'nin ekibi, Napoli ve Inter ile arasındaki puan farkını açarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Ligin iddialı isimlerinden Sassuolo ise ligin lideri karşısında puan kazanarak moral depolamayı hedefliyor. İşte heyecanla beklenen Milan-Sassuolo maçının detayları...

Milan-Sassuolo MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Milan-Sassuolo maçı 14 Aralık Pazar günü, San Siro Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşma, Türkiye saati ile 14.30'da başlayacak.

Milan-Sassuolo MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 15. haftasında oynanacak Milan-Sassuolo maçı, S Sport 2 , S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Valerio Crezzini düdük çalacak.

Milan-Sassuolo MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Izdes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente