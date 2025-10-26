CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Sassuolo ile Roma karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçta 3 puan almanın hesaplarını yapan Sassuolo, puanını 13'e yükseltmek istiyor. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen Roma ise kritik maçı kazanarak puanını 18'e çıkartmayı hedefliyor. Futbolseverler merakla, "Sassuolo-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 12:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sassuolo-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 8. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sassuolo ile Roma, üç puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Kendi taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Sassuolo, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 13'e yükseltmeyi amaçlıyor. Gasperini yönetimindeki Roma ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen başkent ekibi, alacağı galibiyetle puanını 18'e çıkartmayı hedefliyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanacak Sassuolo-Roma maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk

ASpor CANLI YAYIN

Tedesco'dan flaş Duran kararı! Derbide...
Kenan Yıldız için 100 milyon euro!
DİĞER
Trabzonspor’un yıldızlarına övgü! “Doğru yolda olduğunu gösteriyor”
PKK Türkiye'den çekildi... AK Parti'den ilk açıklama geldi: Ana hedefe uygun ilerlemeler | Tüm 3 harfliler silah bırakmalı
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi...
G.Saray'da İlkay gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torino-Genoa maçı ne zaman? Torino-Genoa maçı ne zaman? 11:42
Malezya'da kazanan Marquez! Malezya'da kazanan Marquez! 11:35
Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! Arsenal-Crystal Palace maçı detayları! 11:17
G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... G.Saray'dan olaylı ayrılmıştı! Yeni adresi... 11:19
Everton-Tottenham maçı detayları! Everton-Tottenham maçı detayları! 11:28
Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! Beşiktaş'ta 2 isim görev başına! 11:30
Daha Eski
Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! Amed SK-İstanbulspor maçı detayları! 10:01
Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! Bodrum FK-Iğdır FK maçı detayları! 10:10
Okan Buruk 'dalya' için sahada! Okan Buruk 'dalya' için sahada! 10:20
Folcarelli'den lig rekoru! Folcarelli'den lig rekoru! 10:34
Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? Wolverhampton-Burnley maçı ne zaman? 10:47
F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! F.Bahçe'ye Merih Demiral müjdesi! 10:50