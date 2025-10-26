Sassuolo-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya Serie A'nın 8. haftasında heyecan dolu bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Sassuolo ile Roma, üç puan mücadelesi için sahaya çıkacak. Kendi taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmada galibiyet hedefleyen Sassuolo, güçlü rakibini mağlup ederek puanını 13'e yükseltmeyi amaçlıyor. Gasperini yönetimindeki Roma ise bu zorlu deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Zirve takibini sürdürmek isteyen başkent ekibi, alacağı galibiyetle puanını 18'e çıkartmayı hedefliyor. Peki, Sassuolo-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SASSUOLO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 8. haftasında oynanacak Sassuolo-Roma maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SASSUOLO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Sassuolo: Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Kone, Matic, Vranckx; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Roma: Svilar; Zeki Çelik, Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soule, Pellegrini; Dovbyk