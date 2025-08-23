Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Sassuolo, evinde Napoli'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Napoli maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sassuolo - Napoli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca