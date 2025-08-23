CANLI SKOR ANA SAYFA
Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

İtalya Serie A'da 2025-2026 sezonu büyük heyecanla başlıyor. İlk hafta maçında Sassuolo ile Napoli kozlarını paylaşacak. Ligde başarı hedefleyen iki takım da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

23 Ağustos 2025 Cumartesi 11:00
Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Sassuolo - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Sassuolo, evinde Napoli'yi ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Sassuolo - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sassuolo - Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sassuolo - Napoli maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Sassuolo - Napoli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Cande, Idzes, Doig; Ghion, Boloca, Kone; Berardi, Pinamonti, Lauriente

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema, Olivera; Lobotka, Anguissa; Politano, De Bruyne, McTominay; Lucca

