Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İtalya Serie A

Roma - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Serie A'da 2025-2026 sezonu heyecanı başlıyor. Sezonun açılış maçında Roma, evinde Bologna'yı ağırlayacak. İki takım da karşılaşmadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma - Bologna MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Roma - Bologna maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Roma - Bologna MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Roma: Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Kone, El Aynaoui, Angelino; Dybala, Soule; Ferguson
Bologna: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile