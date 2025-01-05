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Haberler İtalya Serie A Torino - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Torino - Parma 19. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 15:50
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Torino - Parma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Parma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Torino ile Parma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Parma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Parma maçı 5 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.

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