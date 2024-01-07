Haberler İtalya Serie A Torino - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 23:32 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2024 Pazar 17:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torino - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 19. haftada Torino ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Napoli maçı 7 Ocak Pazar günü saat 17:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Afrodit Banu Alkan'ın son haline yorum yağdı "Kylie Jenner halt etmiş" Sosyal medyayı salladı
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum: İstanbul için 100 günlük acil eylem planımızı hazırlıyoruz
Cengiz o golüne dikkat çekti! "En iyisi..."
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Roma - Atalanta maçı ne zaman?
Salernitana - Juventus maçı ne zaman?
💥SÜPER LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul baraj doluluk oranı
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cengiz o golüne dikkat çekti! "En iyisi..." Cengiz o golüne dikkat çekti! "En iyisi..." 18:18
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 17:56
İstanbul'da Cengiz'in gecesi! İstanbul'da Cengiz'in gecesi! 17:55
G.Saray - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu G.Saray - Konyaspor | İlk 11'ler belli oldu 17:45
İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon İşte F.Bahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon 17:31
Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" Toroğlu'dan o yıldıza övgü! "Demek ki özel çalışmış" 17:07
Daha Eski
Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! Cengiz Ünder'in kariyerinde bir ilk! 17:02
Recep Uçar: Finalleri yapamadık! Recep Uçar: Finalleri yapamadık! 16:59
Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! Bülent Uygun: Yeni gelmedik, geri geldik! 16:55
Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" Ali Çamlı'dan flaş sözler! "Ligden çekiliriz" 16:52
İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi İstanbulspor'dan büyük hata! Cengiz affetmedi 16:46
Milan deplasmanda rahat kazandı! Milan deplasmanda rahat kazandı! 16:39