Haberler İtalya Serie A Roma 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma mucizeye imza attı!

Roma 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma mucizeye imza attı!

Son dakika spor haberleri... Serie A 11. hafta maçında, kendi evinde 90. dakikaya 1-0 geride giren Roma 2-1 kazandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 09:31
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Roma 2-1 Lecce (MAÇ SONUCU - ÖZET) Roma mucizeye imza attı!

İtalya Serie A'nın 11. hafta mücadelesinde Roma ile Lecce karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Roma, uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-1 kazanan taraf oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Karşılaşmada Lecce'yi öne geçiren ilk gol ise 72. dakikada Pontus Almqvist'den geldi. Lecce maçın son dakikalarına kadar hakimiyeti devam ettirdi. Mücadelenin 90+1'nci dakikasında Sardar Azmoun'un golüyle beraberliği yakalayan Roma, 90+4'te Romelu Lukaku'nun golüyle öne geçti ve üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik, maçta süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Jose Mourinho'nun öğrencileri puanını 17'ye yükseltmeyi başarırken, Lecce 13 puanda kaldı.

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