Roma 7 - 0 Empoli (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma ile Empoli, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı.

Henüz 2. dakikada Dybala ve 8. dakikada Renato Sanches'le 2-0'ı bulan Roma, 35. dakikada Grassi'nin kendi kalesine attığı golle devreyi 3-0 önde kapattı.

55. dakikada Dybala kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. 80'de Cristante, 82'de Romelu Lukaku ve 86'da Gianluca Mancini'nin golleriyle Roma rakibini 7-0 mağlup etti.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Roma, puanını 4'e çıkarırken, Empoli ise puansız kaldı.