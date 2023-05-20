Haberler İtalya Serie A Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'da heyecan 36. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Cremonese sahasında Bologna'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. Peki, Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtı...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
Cremonese-Bologna maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Cremonese-Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da 36. hafta heyecanı devam ediyor. Cremonese sahasında Bologna'yı ağırlıyor. Futbolseverler karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor...

CREMONESE-BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese'nin sahasında Bologna'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

CREMONESE-BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Cremonese: Carnesecchi; Chiriches, Lochoshvili, Vasquez; Sernicola, Meite, Pickel, Valeri; Galdames; Okereke, Ciofani

Bologna: Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic.

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