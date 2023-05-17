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Juventuslu Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı!

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un takım kaptanı Leonardo Bonucci emeklilik kararı aldığını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 19:05
Juventuslu Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı!

İtalya Milli Takımı ve Juventus'un kaptanı Leonardo Bonucci, gelecek sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

Juventus'un YouTube hesabı üzerinden emeklilik kararını videoyla duyuran 36 yaşındaki futbolcu, "Bu formayı 12 yıl boyunca giymek, benim için bir rüyayı gerçekleştirmekti. Bu formayı her giydiğimde, içimdeki çocuk mutlu olmaya devam ediyor. Gelecek sezon kariyerimi sonlandırdığımda, İtalyan stili defans yapan ve futbolun bu yönünü öne çıkaranların dönemi de sona erecek. Franco Baresi, Alessandro Nesta, Paolo Maldini ve Fabio Cannavaro gibi en iyi savunmacılar arasında anılmaktan, her zaman gurur duyacağım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde iki dönem (2010-17, 2018-23) Juventus'da görev alan Bonucci, geçen hafta çıktığı Sevilla maçıyla siyah-beyazlı formayı 500. kez giymişti. Inter, Milan, Genoa ve Bari gibi önemli İtalyan kulüplerinde de oynayan savunma oyuncusu, Serie A'da 9 kez (8'i Juventus, 1'i Inter) şampiyonluk sevinci yaşadı.

Juventus'la sözleşmesi gelecek sezon sonunda tamamlanacak Leonardo Bonucci, 120 maçta görev aldığı İtalya ile 2020 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupaya uzanmıştı.

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