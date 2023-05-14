Monza - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 35. haftada Monza ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Napoli maçı 14 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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MONZA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Caldirola, Mari, Izzo; Ciurria, Rovella, Machin, Augusto; Pessina, Caprari; Petagna

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Jesus, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia