Haberler İtalya Serie A Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Atalanta ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 12:00
Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Atalanta ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Roma maçı 24 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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ATALANTA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta
Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Koopmeiners; Hojlund, Zapata

Roma
Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Cristante, Bove, El Shaarawy; Pellegrini, Dybala; Abraham

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