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Cremonese 2-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24. hafta maçında Cremonese evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 23:02
Cremonese 2-1 Roma (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 24. hafta karşılaşmasında Cremonese sahasında Roma'yı ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Cremonese'ye galibiyeti getiren golleri Frank Tsadjout ve Daniel Ciofani (p) kaydetti. Roma'nın tek golü ise Leonardo Spinazzola'dan geldi. Ayrıca Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho kenarda kırmızı kart gördü.

Bu sürpriz sonucun ardından Cremonese ligde ilk galibiyetini elde etti ve 12 puana yükseldi. Roma ise 3 maç sonra kaybetti ve 44 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Roma sahasında Juventus'u ağırlayacak. Cremonese ise Sassuolo'ya konuk olacak.

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