Haberler İtalya Serie A Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 15. haftasında Monza ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 11:00
Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Monza ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Monza - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Monza - Salernitana maçı 13 Kasım Pazar günü saat 17.00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

MONZA - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza

Di Gregorio; Donati, Caldirola, Izzo; Ciurria, Rovella, Ranocchia, Augusto; Pessina, Pepin; Petagna

Salernitana

Sepe; Bronn, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Bohinen, Coulibaly; Vilhena; Dia, Piatek

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