Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Juventus - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 15. haftada Juventus ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Juventus - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

JUVENTUS - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus - Lazio maçı 13 Kasım Pazar günü saat 22.45'te S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus

Szczesny; Danilo, Bonucci, Bremer; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik

Lazio

Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Anderson, Pedro