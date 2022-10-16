Haberler İtalya Serie A Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Inter - Salernitana maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 15:01
Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Salernitana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Inter ile Salernitana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - SALERNITANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Salernitana maçı 16 Ekim Pazar günü saat 13.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

INTER - SALERNITANA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Martinez, Dzeko

Salernitana

Sepe; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Dia, Piatek

DİĞER
Çarkıfelek'in güzel hostesi Yasemin Koşal'ın son hali görenleri şoke etti! Yıllar ona vız geldi!
Mesut Özil'e yaş gününde mehter takımından ortalığı sallayan kutlama: "Futbolun üstüne bir güneş doğdu Türklerin onuru gururu oldu"
Buruk çılgına döndü! Ceketini çıkardı ve...
Kartal kayıp istemiyor! İşte Ismael'in derbi 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Verona - Milan maçı ne zaman?
Napoli - Bologna maçı ne zaman?
16 Ekim 2022 zamlı sigara fiyatları
Baraj doluluk oranları (16 Ekim 2022)
ADANA HANGİ İLÇELERDE TOKİ YAPILACAK?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? Liverpool - Manchester City maçı saat kaçta? 15:09
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 15:00
Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle Real Madrid-Barcelona şifresiz ve canlı izle 14:58
Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin Konyaspor'dan VAR açıklaması: Hakemleri dinlendirin 14:46
23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası başlıyor! 14:28
Derbi heyecanına saatler kaldı! Derbi heyecanına saatler kaldı! 14:12
Daha Eski
PSG - Marsilya maçı saat kaçta? PSG - Marsilya maçı saat kaçta? 13:55
Monaco - Clermont maçı saat kaçta? Monaco - Clermont maçı saat kaçta? 13:49
Flaş iddia! F.Bahçe'de mutsuz ve o takıma gidiyor Flaş iddia! F.Bahçe'de mutsuz ve o takıma gidiyor 13:49
Troyes - Ajaccio maçı saat kaçta? Troyes - Ajaccio maçı saat kaçta? 13:44
Rennes - Lyon maçı saat kaçta? Rennes - Lyon maçı saat kaçta? 13:40
Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır Fenerbahçe Ankaragücü maçına hazır 13:31