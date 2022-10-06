Haberler İtalya Serie A Türk kulüplerinin transfer hedefi Koray Günter Verona ile 'devam' dedi

Türk kulüplerinin transfer hedefi Koray Günter Verona ile 'devam' dedi

İtalyan ekibi Hellas Verona'dan yapılan açıklamada göre Koray Günter ile sözleşme yenilendi. Türk kulüpleriyle de adı sıkça anılan Koray Günter, İtalyan ekibiyle 2025 yılına dek sözleşme imzaladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 19:56
Türk kulüplerinin transfer hedefi Koray Günter Verona ile 'devam' dedi

İtalyan ekibi Hellas Verona, Koray Günter'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, başarılı oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Koray Günter şu ifadeleri kullandı: "Çok mutluyum. bu formayla neredeyse 100 maça çıktım. Bu benim için bir onur ve gurur. Yönetim bana güveniyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu formayı ve şehri en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

Verona'nın forma giydiği en iyi takımlardan biri olduğunu söyleyen Koray, "Hellas, şu ana kadar forma giydiğim en önemli takımlardan biri. Verona'da harika duygular yaşadım ve ailemi kurdum. Sarı ve mavi renkler artık benim bir parçam haline geldi." ifadelerini kullandı.

Temmuz 2019'da Verona'ya transfer olan 28 yaşındaki oyuncu, İtalyan ekibiyle toplamda çıktığı 98 maçta, 1 gol ve 5 asist yaptı.

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