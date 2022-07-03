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Zeki ÇElik Roma transferini tamamlamak için İtalya'da!

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Lille'in yıldızı Mehmet Zeki Çelik, İtalya Serie A devi Roma'ya transfer olmak üzere. Zeki Çelik, Roma transferini tamamlamak için İtalya'ya vardı. İşte o görüntüler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 16:20
Zeki ÇElik Roma transferini tamamlamak için İtalya'da!

Kariyerine Bursaspor'da başlayan ve Bursa Nilüfer, İstanbulspor kariyerinin ardından Lille'e transfer olan ve Fransız ekibiyle şampiyonluk da yaşayan Zeki Çelik, Roma'ya transfer oluyor.

Milli yıldız, Roma transferini tamamlamak için İtalya'ya vardı.

Ünlü İtalyan gazeteci Jacopo Aliprandi, o anları paylaştı.

İşte o görüntüler...

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