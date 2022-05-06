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Genoa 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 36. hafta maçında Genoa sahasında Juventus'u konuk etti. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Genoa'ya galibiyeti getiren golleri Albert Gudmundsson ve penaltıdan Domenico Criscito kaydetti. Juventus'un tek golü Paulo Dybala'dan geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 01:11
Genoa 2-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Genoa ile Juventus karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Genoa, 2-1'lik skorla kazandı.

Juventus'u öne geçiren golü 48. dakikada Paulo Dybala kaydetti. Genoa ise 87. dakikada Albert Gudmundsson ile eşitliği sağladı. 90+6. dakikada penaltı kazanan Genoa, kaptanı Domenico Criscito ile galibiyet golünü buldu.

Bu sonucun ardından Juventus 69 puanda kaldı. Genoa ise 28 puana çıktı ve kümede kalma umutlarını korudu.

Juventus, gelecek hafta Lazio'yu ağırlayacak. Genoa ise Napoli deplasmanına gidecek.

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