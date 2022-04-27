Haberler İtalya Serie A Atalanta - Torino: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Atalanta - Torino: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da Atalanta ile Torino arasında oynanan 20. hafta erteleme maçı gol düellosuna sahne oldu. 8 golün atıldığı mücadele 4-4 beraberlikle sona erdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2022 Çarşamba 23:23
Atalanta - Torino: 4-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 20. hafta erteleme maçında Atalanta sahasında Torino'yu ağırladı.

Gewiss Stadı'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan karşılaşma 4-4'lük beraberlikle sona erdi.

Mücadelede Atalanta'nın gollerini 17 ve 84. dakikalarda penaltılardan Muriel, 23'te De Roon ve 78'de Pasalic'ten geldi. Torino'nun gollerini ise 4. dakikada Sanabria, 36 ve 63. dakikalarda iki penaltıdan Lukic ve 67'de Freuler'in kendi kalesine kaydetti.

Mücadelede Milli oyuncumuz Merih Demiral ilk 11'de başladığı mücadelede 68 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Atalanta 55 puana yükselerek 8. sırada kaldı. Torino ise puanını 44'e yükseltti.

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