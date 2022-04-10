Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Genoa - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Genoa - Lazio karşı karşıya gelecek. Kritik müsabaka ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Genoa - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GENOA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Genoa - Lazio maçı 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.
Genoa Muhtemel 11'ler
Sirigu, Hefti, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova, Destro
Lazio Muhtemel 11'ler
Strakosha, Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Anderson, Immobile, Zaccagni