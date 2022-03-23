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Serie A kulüplerinden centilmenlik örneği

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden sonra FIFA Rusya'da oynayan yabancı futbolculara 7 Nisan'a kadar başka ülkelerdeki kulüplere transfer olma hakkı vermişti. Serie A kulüpleri bu haktan yararlanmama kararı aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2022 Çarşamba 12:57
Serie A kulüplerinden centilmenlik örneği

Serie A kulüpleri, Rusya'da oynayan yabancı futbolculara tanınan özel transfer hakkından yararlanmama kararı aldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre Serie A kulüpleri aralarında centilmenlik anlaşması yaptı. Buna göre, FIFA'nın tanıdığı hakla 7 Nisan'a kadar herhangi bir İtalyan kulübü Rusya'dan ayrılmak isteyen bir futbolcuyla anlaşma yapmayacak.

Lig içi rekabeti bozabilme ihtimali nedeniyle İtalyan kulüplerinin böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Bilindiği gibi FIFA, 7 Nisan'a kadar Rusya'dan ayrılmak isteyen yabancı futbolculara sezon sonu gelmeden istedikleri takıma transfer olabilme hakkı tanıdığını açıklamıştı.

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