Roma Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Roma-Lazio maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Roma, sahasında ezeli rakibi Lazio'yu konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler, müsabakanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte ayrıntılar...

Serie A'nın 30. haftasında Roma ile Lazio, Roma Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Roma, topladığı 48 puanla 7. sırada bulunuyor. 49 puan toplayan Lazio ise 5. sırada yer alıyor.

ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 30. haftasında oynanacak Roma - Lazio maçı 20 Mart Pazar günü TSİ 20.00'de başlayacak ve S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

👉ROMA - LAZIO MUHTEMEL 11'LER

Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Mkhitaryan, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham

Lazio: Strakosha; Lazzari, Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto; Anderson, Immobile, Pedro