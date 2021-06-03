Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Milan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklifini sundu! İşte o rakam

Son dakika transfer haberi: 'na yeni teklifini sundu! İşte o rakam

Son dakika transfer haberleri... devi , milli yıldız 'nu bırakmak istemiyor. temsilcisi, yıldız ismi ikna etmek için yeni bir teklif sundu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2021 Perşembe 12:10
Son dakika transfer haberi: Milan Hakan Çalhanoğlu'na yeni teklifini sundu! İşte o rakam

, sözleşmesi sona eren ve 'nın önemli kulüplerinin radarında bulunan 'na yıllık 4.5 milyon euro'luk yeni bir teklif sundu. ekibinin, teklif için en kısa sürede yanıt beklediği ve olumsuz bir durumda transfere yöneleceği belirtildi.

takımlarından Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu bırakmak istemiyor. Mukavelesi biten milli futbolcuyla henüz anlaşmaya varamayan kırmızı-siyahlılar, 27 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi iyileştirdi. 'un haberine göre Milan, teklifini 4.5 milyon euro'ya çıkardı. Sunduğu bu teklif için cevap bekleyen İtalyanlar, olası bir ret durumunda ise kendine yeni bir rota çizerek Hakan'ın yerine oyuncu aramaya koyulacak.

Milan'da oldukça başarılı bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, çıktığı 43 maçta 9 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

SON DAKİKA