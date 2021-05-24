Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! Milan'da kalacak mı?

Son dakika transfer haberi: 'ndan transfer açıklaması! 'da kalacak mı?

Son dakika transfer haberleri: 'ın öncesi kampına katılmak için 'dan gelen transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, "Geleceğimle ilgili henüz karar vermedim. Önümüzde var, oraya odaklandım. Turnuvadan sonra kararımı vereceğim." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31
Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! Milan'da kalacak mı?

'ın öncesi kampına katılmak için 'dan gelen transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları:

'i aradım. Tebrik ettim. Yusuf da öyle. Kampta görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiliyor. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. 'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler.

TRANSFER YANITI

Geleceğim ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim. Ondan sonra bakacağız.

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