Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu'ndan transfer açıklaması! Milan'da kalacak mı?

A Milli Takım'ın EURO 2020 Avrupa Şampiyonası öncesi Antalya kampına katılmak için İtalya'dan gelen Hakan Çalhanoğlu transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları:

Burak Ağabey'i aradım. Tebrik ettim. Yusuf da öyle. Kampta görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Büyük konuşmak istemiyorum. Her ülkeye saygımız sonsuz. Onlar da bizden çekiliyor. Sadece İtalya değil, tüm ülkeler bizden çekiniyor. Bizim iyi bir takım olduğumuzu biliyorlar. Avrupa Şampiyonası'nda turu geçmek istiyoruz. İlk hedefimiz o. Ondan sonra konuşuruz. İnşallah milletimizi ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizden dualarını eksik etmesinler.

TRANSFER YANITI

Geleceğim ile ilgili şimdi konuşmak istemiyorum. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var. Henüz kararımı vermedim. Ondan sonra bakacağız.